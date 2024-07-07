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Путинцева рассказала о тактике игры во время матча со Свёнтек на Уимблдоне-2024

Путинцева рассказала о тактике игры во время матча со Свёнтек на Уимблдоне-2024
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35-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева рассказала, какой тактики придерживалась в матче с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024.

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 18:25 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
3 		6 6
         
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

— Вам пришлось долго ждать между сетами, после чего вы начали быстро двигаться между розыгрышами, доставляли Иге неудобства. Это специально была такая тактика?
— Совсем нет. Я была не то что раздражена, но она надолго ушла с корта. Не знаю, какие правила, но она взяла туалетный перерыв или не знаю, что случилось, сколько минут это заняло. Если честно, мне было так скучно. Я думала, она уже идёт, начала двигаться, а её нет. Опять подвигалась, её всё нет, мне становилось скучно. А потом я просто радовалась в третьем сете, что так хорошо играю. Просто выкладывалась без остатка. Специально не торопила её. Вообще, если честно, я всегда недолго готовлюсь к своей подаче, никогда не иду за полотенцем, ничего такого, просто иду подавать, — сказала Путинцева на пресс-конференции.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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