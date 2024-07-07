Путинцева рассказала о тактике игры во время матча со Свёнтек на Уимблдоне-2024

35-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева рассказала, какой тактики придерживалась в матче с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024.

— Вам пришлось долго ждать между сетами, после чего вы начали быстро двигаться между розыгрышами, доставляли Иге неудобства. Это специально была такая тактика?

— Совсем нет. Я была не то что раздражена, но она надолго ушла с корта. Не знаю, какие правила, но она взяла туалетный перерыв или не знаю, что случилось, сколько минут это заняло. Если честно, мне было так скучно. Я думала, она уже идёт, начала двигаться, а её нет. Опять подвигалась, её всё нет, мне становилось скучно. А потом я просто радовалась в третьем сете, что так хорошо играю. Просто выкладывалась без остатка. Специально не торопила её. Вообще, если честно, я всегда недолго готовлюсь к своей подаче, никогда не иду за полотенцем, ничего такого, просто иду подавать, — сказала Путинцева на пресс-конференции.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.