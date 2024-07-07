Уимблдон-2024, мужчины: результаты шестого игрового дня, сетка соревнований

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Завершился шестой игровой день Уимблдона-2024 (травяной турнир «Большого шлема») у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми его результатами (курсивом выделены победители матчей).

Теннис. Уимблдон-2024. Мужчины. Результаты матчей 6 июля:

Уго Умбер (Франция) — Брэндон Накашима (США) — 7:6, 6:3, 6:7, 7:6;

Артюр Фис (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия) — 4:6, 6:3, 1:6, 6:4, 6:3;

Алекс де Минор (Австралия, 9) — Люка Пуй (Франция, Q) — отказ Пуя;

Даниил Медведев (Россия, 5) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:1, 6:3, 4:6, 7:6;

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Фабио Фоньини (Италия) — 7:6, 3:6, 5:7, 7:6, 6:4;

Лоренцо Музетти (Италия) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:2, 6:7, 7:6, 6:3;

Хольгер Руне (Дания) — Кентер Алис (Франция, Q) — 1:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:1;

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, LL) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 4:6, 6:2, 7:6, 6:4;

Бен Шелтон (США) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:7, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2;

Тейлор Фритц (США) — Алехандро Табило (Чили) — 7:6, 6:3, 7:5;

Александр Зверев (Германия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:4, 6:4, 7:6;

Новак Джокович (Сербия, 2) — Алексей Попырин (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

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