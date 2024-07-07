Юлия Путинцева прокомментировала сенсационную победу над Игой Свёнтек на Уимблдоне-2024

35-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева высказалась о значении для неё победы в матче с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024 (3:6, 6:1, 6:2).

— Что для вас значит обыграть первую ракетку?

— Это хорошо. Это классно! Многое значит. Думаю, я это заслужила, потому что весь год играю хорошо. Мне не везло в некоторых равных матчах, которые я проиграла. Но сегодня я была очень сосредоточена и думала – в этот раз получится. Очень горжусь собой, что сделала это, — сказала Путинцева на пресс-конференции.

В следующем круге Путинцева встретится с 14-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла американскую теннисистку Бернарду Перу.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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