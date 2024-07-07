Уимблдон-2024, женщины: результаты шестого игрового дня, сетка соревнований

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Вчера, 6 июля, завершился шестой игровой день турнира «Большого шлема» — Уимблдона-2024 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители матчей).

Анна Калинская – Людмила Самсонова – 7:6, 6:2;

Элина Свитолина – Онс Жабер – 6:1, 7:6;

Юлия Путинцева – Ига Свёнтек – 3:6, 6:1, 6:2;

Елена Рыбакина – Каролина Возняцки – 6:0, 6:1;

Елена Остапенко – Бернарда Пера – 6:1, 6:3;

Барбара Крейчикова – Джессика Бузас Манейро – 6:0, 4:3 – отказ;

Синьюй Ван – Хэрриет Дарт – 2:6, 7:5, 6:3;

Даниэль Коллинз – Беатрис Хаддад-Майя – 6:4, 6:4.

Уимблдон проходит в Лондоне с 1 по 14 июля. Действующим победителем турнира является представительница Чехии Маркета Вондроушова, которая в решающем матче турнира прошлого года одолела теннисистку из Туниса Онс Жабер.

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