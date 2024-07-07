Путинцева рассказала, на кого равняется в женском теннисе

35-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева высказалась о том, на кого равняется в женском теннисе, после победы в матче с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024 (3:6, 6:1, 6:2).
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— Победные матчи на Уимблдоне вдохновят вас на успешное выступление на Олимпиаде?
— Пока что я сосредоточена на этом турнире, для меня он продолжается. О других я пока не думаю, фокусируюсь на себе здесь.
— Что для вас значит быть примером для казахстанских теннисисток?
— Рада, если вдохновляю кого-то в Казахстане. У нас сейчас хорошая команда, Елена Рыбакина очень хорошо играет, я стараюсь следовать её примеру и каждый день прикладываю все свои старания.
В следующем круге Путинцева встретится с 14-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла американскую теннисистку Бернарду Перу.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
Теннисист с наибольшим количеством трофеев:
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