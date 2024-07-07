Елена Рыбакина оценила свои шансы выиграть Уимблдон
Поделиться
Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина оценила свои шансы на победу на Уимблдоне.
Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 20:50 МСК
4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
91
Каролина Возняцки
К. Возняцки
«У меня есть все возможности, есть удары и всё остальное. Но как я всегда говорю, никогда не знаешь, как проснёшься утром, и от соперника многое зависит. Есть ещё много хороших игроков, просто никогда не бывает. Лёгких матчей не бывает. Буду идти от матча к матчу, но я точно хочу далеко зайти на этом турнире», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Напомним, в матче третьего круга Уимблдона Рыбакина разгромила 91-ю ракетку мира датскую теннисистку Каролину Возняцки со счётом 6:0, 6:1. В следующем круге Рыбакина встретится с россиянкой Анной Калинской.
Объятия Циципаса и Бадосы на Уимблдоне-2024
Комментарии
- 7 июля 2024
-
04:07
-
03:52
-
02:53
-
02:01
-
01:42
-
01:42
-
01:31
-
00:53
-
00:34
-
00:25
-
00:21
-
00:02
-
00:01
- 6 июля 2024
-
23:35
-
23:29
-
23:24
-
23:11
-
22:53
-
22:48
-
22:34
-
22:34
-
22:32
-
22:24
-
22:08
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:23
-
21:16
-
21:03
-
21:00
-
20:54
-
20:50
-
20:45
-
20:42