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Елена Рыбакина оценила свои шансы выиграть Уимблдон

Елена Рыбакина оценила свои шансы выиграть Уимблдон
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Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина оценила свои шансы на победу на Уимблдоне.

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 20:50 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Каролина Возняцки
91
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки

«У меня есть все возможности, есть удары и всё остальное. Но как я всегда говорю, никогда не знаешь, как проснёшься утром, и от соперника многое зависит. Есть ещё много хороших игроков, просто никогда не бывает. Лёгких матчей не бывает. Буду идти от матча к матчу, но я точно хочу далеко зайти на этом турнире», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, в матче третьего круга Уимблдона Рыбакина разгромила 91-ю ракетку мира датскую теннисистку Каролину Возняцки со счётом 6:0, 6:1. В следующем круге Рыбакина встретится с россиянкой Анной Калинской.

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