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Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Калинской на Уимблдоне

Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Калинской на Уимблдоне
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Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с россиянкой Анной Калинской на Уимблдоне.

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Она очень хороший игрок, в этом году она хорошо играет. Сильный соперник. Мы пару раз играли, с ней всегда тяжёлые матчи. Думаю, она сейчас очень уверена», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, в матче третьего круга Рыбакина разгромила 91-ю ракетку мира датскую теннисистку Каролину Возняцки со счётом 6:0, 6:1. Калинская, в свою очередь, обыграла Людмилу Самсонову.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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