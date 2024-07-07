Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Калинской на Уимблдоне
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Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с россиянкой Анной Калинской на Уимблдоне.
Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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Анна Калинская
А. Калинская
«Она очень хороший игрок, в этом году она хорошо играет. Сильный соперник. Мы пару раз играли, с ней всегда тяжёлые матчи. Думаю, она сейчас очень уверена», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Напомним, в матче третьего круга Рыбакина разгромила 91-ю ракетку мира датскую теннисистку Каролину Возняцки со счётом 6:0, 6:1. Калинская, в свою очередь, обыграла Людмилу Самсонову.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
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