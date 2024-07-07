Путинцева — после победы над Свёнтек: у меня особо нет времени на тренировки

35-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева высказалась о своём тренировочном процессе после победы в матче с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024 (3:6, 6:1, 6:2).
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«Я играю много турниров и на тренировки особо времени нет, просто езжу по турнирам. Но когда есть время, тренируюсь или в Астане, или в США. В межсезонье команда Казахстана всегда устраивает предсезонку перед Австралией либо в Штатах, либо в Дубае. Я всегда на них езжу с командой Казахстана. Они стараются что-то организовать и я еду туда, куда они решат в итоге. Они очень много для нас делают, оказывают большую поддержку в плане создания условий, строительства кортов в Астане. Это здорово. Они строят всё больше из-за Елены Рыбакиной. Надеюсь, из-за меня тоже, но не так чтобы. У нас там великолепная база, я туда иногда езжу потренироваться», — сказала Путинцева на пресс-конференции.
В следующем круге Путинцева встретится с 14-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла американскую теннисистку Бернарду Перу.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
Теннисист с наибольшим количеством трофеев:
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