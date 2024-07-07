Путинцева высказалась о Свёнтек после победы в очном матче 3-го круга Уимблдона

35-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева высказалась о первой ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек после победы в очном матче третьего круга Уимблдона-2024 (3:6, 6:1, 6:2).
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«Я её особо не знаю. Насколько я вижу, она всегда сама по себе, со своей командой, особо ни с кем не говорит. Я не вхожу в этот её «пузырь», — сказала Путинцева на пресс-конференции.
В следующем круге Путинцева встретится с 14-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла американскую теннисистку Бернарду Перу.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
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