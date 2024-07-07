Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 7 июля

Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт седьмой игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня в мужском одиночном разряде.

Из российских теннисистов в этот день сыграет пятая ракетка мира Даниил Медведев, также продолжат борьбу на турнире первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и третий в рейтинге ATP испанец Карлос Алькарас.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 7 июля

Мужчины, четвёртый круг.

Томми Пол (США, 13) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 14:30

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Уго Умбер (Франция, 16) — 15:30

Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 14) — 16:30

Григор Димитров (Болгария, 10) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 18:30