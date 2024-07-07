Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 7 июля

Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт очередной игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей женского турнира 7 июля.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 7 июля.

Женщины, 1/8 финала. Примерное время начала матчей:

13:00 мск. Паула Бадоса (Испания) — Донна Векич (Хорватия).

15:00 мск. Ясмин Паолини (Италия) — Мэдисон Кис (США).

17:30 мск. Лулу Сун (Новая Зеландия) — Эмма Радукану (Великобритания).

19:00 мск. Эмма Наварро (США) — Кори Гауфф (США).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла в первом круге нынешнего турнира.