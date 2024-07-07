Новак Джокович обозначил глобальные проблемы тенниса

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович назвал проблемы, которые имеются в теннисе.

«Нам необходимо увеличить количество игроков, которые живут за счёт тенниса. Очень редко я вижу в средствах массовой информации, чтобы вы, ребята, писали о том, что у вас всего от 350 до 400 игроков, мужчин, женщин, одиночных и парных разрядов, которые живут за счёт этого вида спорта на этой планете. Это меня глубоко беспокоит. Да, мы говорим о том, что победитель турнира «Большого шлема» выигрывает то или иное. В центре внимания всегда главный приз, но как насчёт базового уровня? Мы по-прежнему делаем очень плохую работу в этом аспекте.

Теннис — очень глобальный вид спорта, и его любят миллионы детей, которые берут в руки ракетку и хотят играть, но мы не делаем его доступным. Особенно в таких странах, как моя, где нет сильной федерации, есть турниры «Большого шлема», история или большие бюджеты… поэтому я думаю, что коллективно мы все должны собраться вместе или создать новую основу, краеугольный камень того, чем на самом деле является теннис.… это базовый уровень. Клубный уровень.

Люди вроде как получают от этого удовольствие и говорят: «Да, но теннис есть теннис. Он король или королева всех видов спорта с ракеткой». Это правда. Но на клубном уровне теннис находится под угрозой. Если мы ничего с этим не предпримем, глобально или коллективно, они превратят все теннисные клубы в падел и пиклбол. Потому что это более экономично. У вас есть один теннисный корт… вы можете построить три корта для игры в падел на одном теннисном корте. Сделайте простую математику. Просто для владельца клуба гораздо выгоднее с финансовой точки зрения иметь такие корты», – сказал Джокович на пресс-конференции на Уимблдоне-2024.