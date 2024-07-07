Медведев — Димитров: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона-2024

Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/8 финала мужского одиночного разряда сыграют российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев и 10-й номер рейтинга ATP Григор Димитров из Болгарии. Игра состоится на корте №1 и начнётся не ранее 18:20 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и болгарским теннисистами.

Медведев и Димитров провели между собой 10 матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч: 7-3 в пользу россиянина.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.