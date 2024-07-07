Медведев — Димитров: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона-2024
Поделиться
Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/8 финала мужского одиночного разряда сыграют российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев и 10-й номер рейтинга ATP Григор Димитров из Болгарии. Игра состоится на корте №1 и начнётся не ранее 18:20 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и болгарским теннисистами.
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
10
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев и Димитров провели между собой 10 матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч: 7-3 в пользу россиянина.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
Комментарии
- 7 июля 2024
-
14:19
-
14:15
-
14:00
-
13:57
-
13:46
-
13:19
-
13:04
-
12:59
-
12:45
-
12:34
-
12:26
-
12:15
-
12:00
-
11:21
-
11:08
-
11:04
-
10:45
-
10:40
-
10:24
-
09:57
-
09:33
-
09:30
-
09:00
-
04:48
-
04:07
-
03:52
-
02:53
-
02:01
-
01:42
-
01:42
-
01:31
-
00:53
-
00:34
-
00:25
-
00:21