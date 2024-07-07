Хольгер Руне прокомментировал камбэк с 0:2 по сетам

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу на Уимблдоне-2024 над французом Кентеном Алисом, по ходу матча Руне отыгрался с 0:2 по сетам. Матч закончился со счётом 1:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:1.

«Сумасшедший матч, много перерывов из-за дождя. Он играл невероятно, прошёл через квалификацию и дошёл до третьего круга. Уважение ему.

Для меня лучшим было выйти на первый корт и сыграть перед вами, ребята. Поддержка была невероятная, и мне она очень была нужна. Вы дали мне столько поддержки. Я бесконечно вам благодарен», – сказал Руне в интервью на корте после матча.

Руне впервые в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. В четвёртом круге Уимблдона-2024 датчанин сыграет с восьмикратным чемпионом травяного «Шлема» Новаком Джоковичем.