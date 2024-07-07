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Елена Рыбакина впервые в карьере проиграла всего один гейм в матче на «Шлеме»

Елена Рыбакина впервые в карьере проиграла всего один гейм в матче на «Шлеме»
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В субботу, 6 июля, четвёртый номер рейтинга WTA Елена Рыбакина из Казахстана за 50 минут обыграла экс первую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки в матче третьего круга женского одиночного разряда Уимблдона-2024. Матч завершился со счётом 6:0, 6:1 в пользу Рыбакиной.

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 20:50 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Каролина Возняцки
91
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки

Теннисистка из Казахстана проиграла всего один гейм, тем самым одержав самую крупную победу в своей карьере на турнирах «Большого шлема» в завершённых матчах.

В следующем круге Уимблдона-2024 Рыбакина встретится с 18-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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