Елена Рыбакина впервые в карьере проиграла всего один гейм в матче на «Шлеме»

В субботу, 6 июля, четвёртый номер рейтинга WTA Елена Рыбакина из Казахстана за 50 минут обыграла экс первую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки в матче третьего круга женского одиночного разряда Уимблдона-2024. Матч завершился со счётом 6:0, 6:1 в пользу Рыбакиной.

Теннисистка из Казахстана проиграла всего один гейм, тем самым одержав самую крупную победу в своей карьере на турнирах «Большого шлема» в завершённых матчах.

В следующем круге Уимблдона-2024 Рыбакина встретится с 18-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.