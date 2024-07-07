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Видеообзор победы Путинцевой над первой ракеткой мира Свёнтек в 3-м круге Уимблдона-2024

Видеообзор победы Путинцевой над первой ракеткой мира Свёнтек в 3-м круге Уимблдона-2024
Аудио-версия:
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В субботу, 6 июля, 35-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши в матче третьего круга Уимблдона-2024 — 3:6, 6:1, 6:2.

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 18:25 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
3 		6 6
         
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы казахстанской спортсменки над лидером мирового рейтинга WTA в 1/16 финала Уимблдонского турнира.

Видео доступно на YouTube-канале Wimbledon. Права на видео принадлежат LTA.

В следующем круге Путинцева встретится с 14-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла американскую теннисистку Бернарду Перу.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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