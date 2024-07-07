Видеообзор победы Путинцевой над первой ракеткой мира Свёнтек в 3-м круге Уимблдона-2024

В субботу, 6 июля, 35-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши в матче третьего круга Уимблдона-2024 — 3:6, 6:1, 6:2.
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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы казахстанской спортсменки над лидером мирового рейтинга WTA в 1/16 финала Уимблдонского турнира.
Видео доступно на YouTube-канале Wimbledon. Права на видео принадлежат LTA.
В следующем круге Путинцева встретится с 14-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла американскую теннисистку Бернарду Перу.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
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