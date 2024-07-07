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«Мой самый большой поклонник». Свитолина показала, как собака смотрит её матч на Уимблдоне

«Мой самый большой поклонник». Свитолина показала, как собака смотрит её матч на Уимблдоне
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21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась милым фото. На снимке её собака перед ноутбуком смотрит матч Свитолиной на Уимблдоне-2024.

Фото: Из личного архива Свитолиной

«Мой самый большой поклонник», – подписала фото теннисистка.

Вчера, 6 июля, Свитолина провела матч третьего круга на Уимблдоне-2024 против двукратной финалистки турнира туниски Онс Жабер. Украинка одержала победу со счётом 6:1, 7:6 (7:4). В 1/8 финала она сыграет с китайской теннисисткой Ван Cиньюй.

На Уимблдоне-2023 Свитолина дошла до полуфинала, по ходу турнира обыграв первую ракетку мира Игу Свёнтек (Польша). В 1/2 финала она уступила Маркете Вондроушовой (Чехия), которая в дальнейшем стала чемпионкой Уимблдона, обыграв в финале Жабер.

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