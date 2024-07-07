«Благословлён». Джокович — о выходе во вторую неделю Уимблдона-2024

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович кратко прокомментировал выход в четвёртый круг Уимблдона-2024 в своих соцсетях.

«Благословлён. Время второй недели. Вперёд!» – написал Джокович в соцсети Х (ранее Twitter).

В третьем круге серб обыграл австралийца Алексея Попырина в четырёх сетах – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). В 1/8 финала Уимблдона-2024 Новак Джокович сыграет против 15-й ракетки мира датского теннисиста Хольгера Руне. Титулованный серб ведёт в личных встречах со счётом 3-2.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале 2023 года обыграл Новака Джоковича.