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Алькарас — Умбер: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга Уимблдона-2024

Алькарас — Умбер: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона состоится очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече четвёртого круга мужского одиночного разряда сыграют действующий чемпион турнира, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 16-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер. Матч начнётся не ранее 15:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и французским теннисистами.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Уго Умбер
16
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Умбер и Алькарас никогда не играли между собой на уровне АТР.

Карлос является действующим чемпионом Уимблдона, в финале 2023 года он обыграл Новака Джоковича. Для Уго четвёртый круг – лучшее выступление на турнирах «Большого шлема», впервые в 1/8 финала он вышел также на Уимблдоне в 2019 году.

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