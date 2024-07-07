Алькарас — Умбер: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга Уимблдона-2024

Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона состоится очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече четвёртого круга мужского одиночного разряда сыграют действующий чемпион турнира, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 16-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер. Матч начнётся не ранее 15:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и французским теннисистами.

Умбер и Алькарас никогда не играли между собой на уровне АТР.

Карлос является действующим чемпионом Уимблдона, в финале 2023 года он обыграл Новака Джоковича. Для Уго четвёртый круг – лучшее выступление на турнирах «Большого шлема», впервые в 1/8 финала он вышел также на Уимблдоне в 2019 году.