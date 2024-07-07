На Уимблдоне-2024 провели 34 пятисетовика, до повторения рекорда «Шлемов» — один матч

На Уимблдоне-2024 в мужском одиночном разряде теннисисты уже провели 34 пятисетовых матча к концу шестого игрового дня. Это повторение рекорда на травяном турнире «Большого шлема».

Столько же пятисетовых поединков на Уимблдоне в Открытой эре мужчины провели в 1969 году.

До повторения рекорда по количеству пятисетовиков на «Шлемах» в целом мужчинам на Уимблдоне-2024 осталось сыграть один матч из пяти сетов до установления нового показателя – два.

35 пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема» было сыграно дважды в истории Открытой эры – на US Open в 1983 году и на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году.

Уимблдон проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, в финале 2023 года обыгравший Новака Джоковича.