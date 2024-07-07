«Новый тренер в АТР-туре?» Александр Зверев поделился фото с Пепом Гвардиолой

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился фотографиями с тренером футбольного клуба «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой, который посетил его матч в четвёртом круге Уимблдона-2024.

Александр Зверев и Пеп Гвардиола Фото: Из личного архива Зверева

Александр Зверев и Пеп Гвардиола Фото: Из личного архива Зверева

«Новый тренер в АТР-туре?» – подписал снимки Зверев.

На корте Зверев обращался к Гвардиоле, шуточно предложив ему стать тренером «Баварии», за которую он болеет.

«Сегодня было столько замечательных гостей, легенда футбола Хосеп Гвардиола. Когда я его увидел, так нервничал несколько геймов! Спасибо большое, что пришли, это большая честь. А кстати! «Баварии» нужен тренер. А если вы устали от футбола, можете меня потренировать на корте, в любое время!» — сказал Зверев в интервью на корте.

Напомним, Гвардиола присутствовал на Уимблдоне-2024 вчера, 6 июля. Он смотрел матч Александра Зверева против британского теннисиста Кэмерона Норри. Зверев одержал победу со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (15).