«Новый тренер в АТР-туре?» Александр Зверев поделился фото с Пепом Гвардиолой

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился фотографиями с тренером футбольного клуба «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой, который посетил его матч в четвёртом круге Уимблдона-2024.
Александр Зверев и Пеп Гвардиола
Фото: Из личного архива Зверева
Александр Зверев и Пеп Гвардиола
Фото: Из личного архива Зверева
«Новый тренер в АТР-туре?» – подписал снимки Зверев.
На корте Зверев обращался к Гвардиоле, шуточно предложив ему стать тренером «Баварии», за которую он болеет.
«Сегодня было столько замечательных гостей, легенда футбола Хосеп Гвардиола. Когда я его увидел, так нервничал несколько геймов! Спасибо большое, что пришли, это большая честь. А кстати! «Баварии» нужен тренер. А если вы устали от футбола, можете меня потренировать на корте, в любое время!» — сказал Зверев в интервью на корте.
Напомним, Гвардиола присутствовал на Уимблдоне-2024 вчера, 6 июля. Он смотрел матч Александра Зверева против британского теннисиста Кэмерона Норри. Зверев одержал победу со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (15).