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«Новый тренер в АТР-туре?» Александр Зверев поделился фото с Пепом Гвардиолой

«Новый тренер в АТР-туре?» Александр Зверев поделился фото с Пепом Гвардиолой
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился фотографиями с тренером футбольного клуба «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой, который посетил его матч в четвёртом круге Уимблдона-2024.

Александр Зверев и Пеп Гвардиола

Александр Зверев и Пеп Гвардиола

Фото: Из личного архива Зверева

Александр Зверев и Пеп Гвардиола

Александр Зверев и Пеп Гвардиола

Фото: Из личного архива Зверева

«Новый тренер в АТР-туре?» – подписал снимки Зверев.

На корте Зверев обращался к Гвардиоле, шуточно предложив ему стать тренером «Баварии», за которую он болеет.

«Сегодня было столько замечательных гостей, легенда футбола Хосеп Гвардиола. Когда я его увидел, так нервничал несколько геймов! Спасибо большое, что пришли, это большая честь. А кстати! «Баварии» нужен тренер. А если вы устали от футбола, можете меня потренировать на корте, в любое время!» — сказал Зверев в интервью на корте.

Напомним, Гвардиола присутствовал на Уимблдоне-2024 вчера, 6 июля. Он смотрел матч Александра Зверева против британского теннисиста Кэмерона Норри. Зверев одержал победу со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (15).

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