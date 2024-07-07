14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон установил необычное достижение на Уимблдоне-2024.

Он стал первым игроком в истории, которому удалось дойти до четвёртого круга Уимблдона, проигрывая первый сет во всех матчах на этом турнире.

В матче первого круга он уступил в первом сете итальянцу Маттиа Беллуччи, во втором – южноафриканцу Ллойду Харрису, в третьем – канадцу Денису Шаповалову. Стоит отметить, что все встречи завершились в пяти сетах.

Это не первое уникальное достижение Шелтона на Уимблдоне-2024. В рамках матча второго круга американец выполнил самую быструю подачу в истории турнира. Скорость полёта мяча составила 246,2 км/ч.

В 1/8 финала Уимблдона-2024 Шелтон сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.