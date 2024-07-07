Звезда НФЛ Патрик Махоумс посетил Уимблдон-2024 и сделал фото с Ником Кирьосом

Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрих Махоумс посетил матчи Уимблдона-2024 в пятницу, 5 июля.

Фотографией с одним из самых известных игроков в американский футбол поделился финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в своих соцсетях.

Патрик Махоумс и Ник Кирьос Фото: Из личного архива Кирьоса

«Рад встретиться, бро… Скоро поиграем в пиклбол», – подписал снимок Кирьос.

Ник Кирьос не играет из-за перенесённой операции на запястье. В последний раз на корт он выходил больше года назад на травяном турнире в Штутгарте (Германия). На Уимблдоне-2024 он работает экспертом на телевидении, а также провёл тренировку с Новаком Джоковичем несколько дней назад.

«Канзас-Сити Чифс», выиграв Супербоул в этом году, стал первой командой за 19 лет в американском футболе, которая подтвердила чемпионство прошлого сезона.