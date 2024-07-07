«Я знаю, что сделала неправильно». Свёнтек – о поражении от Путинцевой на Уимблдоне-2024

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, какие ошибки допустила при подготовке к Уимблдону-2024. В июне полька в четвёртый раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос».

«Я знаю, что сделала неправильно после «Ролан Гаррос». Я не отдохнула должным образом и не собираюсь повторять ту же ошибку снова. У меня был очень тяжелый сезон на грунте, мне нужно было восстановиться.

Возможно, именно поэтому я думала, что смогу играть на том же уровне, но на траве мне нужно немного больше энергии, чтобы набраться терпения и принять ошибки. После «Ролан Гаррос» мне нужно было лучше восстановиться, как физически, так и морально», – сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, 6 июля Ига Свёнтек сенсационно проиграла Юлии Путинцевой в третьем круге Уимблдона-2024. Матч закончился со счётом 3:6, 6:1, 6:2 в пользу теннисистки из Казахстана.