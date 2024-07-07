Новак Джокович шестым в истории выполнил 1000 эйсов на Уимблдоне

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал шестым в истории теннисистом, которому удалось подать 1000 и более эйсов на Уимблдоне.

Это достижение покорилось Джоковичу в рамках матча третьего круга на Уимблдоне-2024 против австралийца Алексея Попырина. Матч завершился победой серба в четырёх сетах 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Отметка в 1000 подач навылет также покорилась швейцарцу Роджеру Федереру, хорватам Горану Иванишевичу и Иво Карловичу, американцам Питу Сампрасу и Джону Иснеру. Все эти теннисисты уже завершили профессиональные карьеры.

В 1/8 финала Уимблдона-2024 Новак Джокович сыграет против 15-й ракетки мира датского теннисиста Хольгера Руне. Титулованный серб ведёт в личных встречах со счётом 3-2.