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Пробьётся ли Даниил Медведев в четвертьфинал Уимблдона-2024?

Пробьётся ли Даниил Медведев в четвертьфинал Уимблдона-2024?
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Сегодня, 7-го июля, в Лондоне (Великобритания) чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с десятой ракеткой мира болгарином Григором Димитровым за выход в четвертьфинал Уимблдона-2024. Данный поединок поставлен последним, третьим запуском на корте №1 после встречи Янника Синнера с Беном Шелтоном и начнётся не ранее 18:30 мск.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Пробьётся ли Даниил Медведев в четвертьфинал Уимблдона?»

Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Григор Димитров в 1/8 финала Уимблдона-2024.

Отметим, что личным встречам теннисистов Медведев впереди со счётом 7-3. При этом единственный их матч на траве выиграл именно Димитров.

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