Мама Энди Маррея попала в скандал, связанный со снятием Эммы Радукану с микста Уимблдона

Мама британского теннисиста Энди Маррея Джуди Маррей попала в скандал в социальных сетях из-за своего высказывания по поводу снятия Эммы Радукану с матча смешанного парного разряда на Уимблдоне-2024.

«Поразительные новости – Эмма Радукану снялась с матча в миксте с Энди Марреем. Она пожаловалась на боль в правом запястье. Это значит, что Маррей уже провёл свой последний матч на Уимблдоне. О, Боже!» – написал спортивный журналист Маркус Бакленд в X (ранее Twitter).

«Да, поразительно», – прокомментировала пост Джуди Маррей.

Этот комментарий вызвал весьма негативную реакцию со стороны пользователей. Многие обвинили Джуди в презрительном отношении к Радукану, которая сегодня, 7 июля, проведёт матч четвёртого круга в одиночном разряде. Позднее Маррей объяснила своё высказывание.

«Не уверена, что в наши дни кто-то понимает сарказм. Совершенно уверена, что составление расписания (четвёртый матч на корте №1, а затем матч на следующий день в одиночном разряде) сыграл бы важную роль в принятии любого решения», – написала Маррей.