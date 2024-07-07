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Остапенко и Гауфф показали лучший результат по проигранным геймам со времён Шараповой

Остапенко и Гауфф показали лучший результат по проигранным геймам со времён Шараповой
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14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко и вторая ракетка мира американка Кори Гауфф показали лучший за 10 лет результат по проигранным геймам на пути в четвёртый круг Уимблдона.

На Уимблдоне-2024 Остапенко и Гауфф проиграли по 10 геймов за три матча.

В 2014 году на Уимблдоне пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова проиграла всего лишь семь геймов за три матча. На этом же турнире за три круга девять геймов проиграла бывшая вторая ракетка мира польская теннисистка Агнешка Радваньска.

В четвёртом круге Уимблдона-2024 Елена Остапенко сыграет с Юлией Путинцевой (Казахстан), которая в третьем круге сенсационно обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек. Кори Гауфф сразится с Эммой Наварро (США, 17).

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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