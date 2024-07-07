В парном Уимблдоне-2024 играет Дастин Браун, дважды обыгравший Рафаэля Надаля

39-летний немецко-ямайский теннисист Дастин Браун принимает участие на Уимблдоне-2024 в парном разряде. Он не играл на травяном «Шлеме» с 2019 года.

Браун широко известен теннисному миру благодаря двум победам над 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем – в 2014 году на турнире в Галле (Германия) и в 2015 году во втором круге Уимблдона.

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Он также является одним из двух теннисистов (наряду с Алексом Корретха), кто никогда не проигрывал Надалю при минимум двух проведённых очных матчах.

Браун играет в паре с 23-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Себастьяном Баесом. В первом круге они обыграли 13-х сеяных турнира Яна Зелиньского (Польша) и Уго Ниса (Монако), которые являются финалистами одного турнира «Большого шлема».

Дастин Браун не играет в одиночном разряде с 2021 года, но иногда выступает на турнирах АТР в паре.