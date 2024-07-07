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Зверев жёстко упал и повредил колено в матче с Норри на Уимблдоне. Ему сделают МРТ

Зверев жёстко упал и повредил колено в матче с Норри на Уимблдоне. Ему сделают МРТ
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Олимпийский чемпион 2020 года четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заставил переживать своих фанатов по ходу матча третьего круга Уимблдона-2024.

Напомним, за выход в 1/8 финала Зверев (4) сражался с британцем Кэмероном Норри. Александр выиграл матч со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (17:15).

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 15:45 МСК
Кэмерон Норри
42
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 15
6 		6 7 17
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В затяжном розыгрыше второго сета поединка Зверев в забеге потянулся за мячом, но поскользнулся во время замаха. Александр упал на левое колено, после чего схватился за него и некоторое время пролежал на корте. Вскоре на стадион вызвали физиотерапевта, и немец продолжил матч.

На послематчевую пресс-конференцию Зверев, по информации Eurosport, пришёл в наколеннике и даже слегка хромал. Александр планирует сделать МРТ.

«Я не думаю, что это может быть что-то настолько серьёзное, потому что иначе я бы не смог продолжить играть», — прокомментировал ситуацию Зверев.

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