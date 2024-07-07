Медведев — Димитров: история противостояния перед матчем четвёртого круга Уимблдона-2024

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Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/8 финала мужского одиночного разряда сыграют российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев и 10-й номер рейтинга ATP Григор Димитров из Болгарии. Игра состоится на корте №1 и начнётся не ранее 18:20 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и болгарским теннисистами.

Медведев и Димитров провели между собой 10 матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч 7-3 в пользу россиянина.

В 2024 году теннисисты играли на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга победу одержал Даниил со счётом 6:4, 6:4.

Стоит отметить, что Медведев и Димитров никогда ранее не играли на траве.