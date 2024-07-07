Анастасия Павлюченкова показала, как отпраздновала 33-летие

Олимпийская чемпионка в смешанном парном разряде, 28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась фотографией со дня рождения в своих соцсетях и поблагодарила всех за поздравления.

3 июля финалистке «Ролан Гаррос» – 2021 и обладательнице 12 титулов WTA в одиночном разряде исполнилось 33 года.

Фото: Из личного архива Павлюченковой

«Три дня спустя, но спасибо вам всем за поздравления с днём рождения, за любовь и поддержку. Праздновать день рождения во время Уимблдона – всегда особенно», – подписала снимок Павлюченкова.

На Уимблдоне-2024, который проходит с 1 по 14 июля, Анастасия Павлюченкова в свой день рождения уступила во втором круге китайской теннисистке Чжу Линь. По итогам турнира россиянка опустится в рейтинге минимум на две позиции.