Фото: Мирра и Эрика Андреевы посетили показ «Король и лев» по приглашению Balmain

Российские теннисистки Мирра и Эрика Андреевы посетили показ мультфильма «Король и лев» по приглашению французского дома высокой моды Balmain.
Фотографиями с мероприятия поделилась Мирра в своих социальных сетях.
Эрика и Мирра Андреевы
Фото: Из личного архива Мирры Андреевой
Мирра и Эрика Андреевы
Фото: Из личного архива Мирры Андреевой
Мирра Андреева
Фото: Из личного архива Мирры Андреевой
Мероприятие прошло в концертном зале Royal Albert Hall в Лондоне (Великобритания). На ковровой дорожке теннисисток встречал Оливье Рустен, креативный директор бренда.
На Уимблдоне-2024 17-летняя Мирра, занимающая 23-ю строчку мирового рейтинга, проиграла в первом круге чешке Бренде Фрухвиртовой.
20-летняя Эрика (101-й номер рейтинга WTA) вышла в основную сетку турнира как лаки-лузер и впервые выиграла матч на турнире «Большого шлема». Андреева-старшая уступила во втором круге хорватке Донне Векич.