Александр Зверев трогательно обратился к завершившему карьеру Тони Кроосу

Олимпийский чемпион 2020 года четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обратился к бывшему полузащитнику сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроосу, принявшему решение завершить профессиональную карьеру по итогам чемпионата Европы-2024. Ранее сборная Германии на домашнем турнире проиграла Испании в борьбе за выход в полуфинал.

«Тони, ты был и останешься легендой», — написал Зверев в своих социальных сетях.

Ранее Зверев (4) вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024. Александр со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (17:15) обыграл британца Кэмерона Норри.

Всего за клубную карьеру полузащитник провёл 754 матча во всех турнирах, в которых он отметился 73 голами и 166 результативными передачами. В составе сборной Германии Кроос сыграл 113 матчей (17 голов и 21 ассист).