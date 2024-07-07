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«К чёрту всё». Даниэль Коллинз обратилась к женщинам

«К чёрту всё». Даниэль Коллинз обратилась к женщинам
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11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз обратилась к женщинам на Уимблдоне-2024.

«Я не умею скрывать свои чувства. Я та, кто не боится быть собой. Думаю, что мы, женщины, должны это принять, поддерживать друг друга и использовать этот энтузиазм, чтобы заводить себя. Нас изображают слишком эмоциональными и раздражёнными, и такими, и сякими.

Я просто говорю: «К чёрту всё». Я пойду на это. Я не скрываю эмоции и всегда несу за собой страсть к игре», – сказала Коллинз в интервью на корте после матча третьего круга.

В третьем круге американка обыграла бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:4, 6:4. В 1/8 финала Уимблдона-2024 Даниэль Коллинз сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» – 2021 чешкой Барборой Крейчиковой.

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