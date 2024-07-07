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Паолини впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона после травмы Кис

Паолини впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона после травмы Кис
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Финалистка «Ролан Гаррос» – 2024, седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024. В четвёртом круге она встречалась с американкой Мэдисон Кис (12-й номер рейтинга WTA). Игра завершилась досрочно при счёте 6:3, 6:7, 5:5 из-за травмы американской спортсменки.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 		6 6 5
3 		7 8 5
         
Мэдисон Кис
13
США
Мэдисон Кис
М. Кис

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. В её рамках Паолини два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Кис шесть эйсов, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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