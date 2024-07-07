«Одна из величайших историй года». Актёр Макконахи выразил восхищение Даниэль Коллинз

Американский актёр Мэттью Макконахи восхитился сезоном 11-й ракетки мира Даниэль Коллинз.

«Даниэль Коллинз — одна из величайших историй о спорте и жизни 2024 года. Ярчайшее доказательство морального убеждения «первый раз — последний», – написал Макконахи в соцсети X (ранее Twitter).

30-летняя Коллинз проводит лучший сезон в карьере. Она впервые выиграла турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Она также выиграла соревнования серии WTA-500 в Чарльстоне (США). В период с марта по апрель имела победную серию в 14 матчей.

Коллинз также выходила в финал на турнире в Страсбурге (Франция), была в полуфинале турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Отметим, что американка собирается завершать карьеру по итогам нынешнего сезона.

На Уимблдоне-2024 Коллинз уже вышла в четвёртый круг, где сыграет с Барборой Крейчиковой (Чехия, 31).