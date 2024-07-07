Новак Джокович объяснил, зачем изображал скрипку после выхода в 1/8 финала Уимблдона

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объяснил своё празднование после победы в третьем круге Уимблдона-2024.

Напомним, вчера, 6 июля, титулованный серб обыграл австралийца Алексея Попырина со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). После матча Новак с помощью ракетки начал изображать скрипку, после чего отправил воздушный поцелуй в сторону трибун. Оказалось, что такой жест был адресован его дочери Таре, которая присутствовала на игре отца.

«Это было для Тары. Она уже некоторое время, полгода, играет на скрипке, мы договорились, что я буду праздновать именно так», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В 1/8 финала Уимблдона-2024 Джокович сыграет с 15-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне.