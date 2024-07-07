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Попырин назвал решающий момент во встрече с Джоковичем на Уимблдоне-2024

Попырин назвал решающий момент во встрече с Джоковичем на Уимблдоне-2024
Алексей Попырин
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Австралийский теннисист 47-я ракетка мира Алексей Попырин прокомментировал поражение от второй ракетки мира Новака Джоковича. Напомним, сербский теннисист одолел своего соперника в третьем круге Уимблдона-2024. Счёт — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Джоковича.

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Алексей Попырин
47
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 6 3
4 		6 6 7 7
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я немного разочарован. Должен был быть умнее в одном или двух важных моментах. Он был очень силён. Я неправильно сыграл при розыгрыше нескольких очков на тай‐брейке. Ему этого хватило, чтобы взять дело в свои руки», — приводит слова Попырина FOX Sports Australia.

Встреча Джоковича и Попырина продлилась 3 часа 7 минут. За это время экс первая ракетка мира выполнил 19 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Попырина 19 подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. В 1/8 финала Новак Джокович встретится с датчанином Хольгером Руне, который оказался сильнее Кентена Алиса (Франция), проигрывая по ходу матча со счётом 0:2.

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