Руне рассказал, что ему нужно сделать, чтобы обыграть Джоковича в 1/8 финала Уимблдона

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о предстоящем матче со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в 1/8 финала Уимблдона-2024.

«Я ожидаю тяжёлой битвы. Так всегда бывает, когда играешь с Новаком. Он один из величайших игроков всех времён и один из самых успешных. Я ожидаю от него высокого уровня. Знаю, что ему недавно сделали операцию. Но, честно говоря, я тренировался с ним в первую неделю, и он, кажется, двигается очень хорошо и уверенно. Мне придётся сыграть в свой лучший теннис, чтобы обыграть его. Это то, что я постараюсь сделать», — приводит слова Руне We love tennis.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас.