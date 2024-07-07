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Руне рассказал, что ему нужно сделать, чтобы обыграть Джоковича в 1/8 финала Уимблдона

Руне рассказал, что ему нужно сделать, чтобы обыграть Джоковича в 1/8 финала Уимблдона
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15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о предстоящем матче со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в 1/8 финала Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
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Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я ожидаю тяжёлой битвы. Так всегда бывает, когда играешь с Новаком. Он один из величайших игроков всех времён и один из самых успешных. Я ожидаю от него высокого уровня. Знаю, что ему недавно сделали операцию. Но, честно говоря, я тренировался с ним в первую неделю, и он, кажется, двигается очень хорошо и уверенно. Мне придётся сыграть в свой лучший теннис, чтобы обыграть его. Это то, что я постараюсь сделать», — приводит слова Руне We love tennis.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас.

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Новости. Теннис
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