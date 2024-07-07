Джокович высказался об актуальности пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался об актуальности пятисетовых поединков на турнирах «Большого шлема».

«На мой взгляд, было бы полезно рассмотреть проведение начальных раундов из трёхсетовых матчей. Затем, начиная с четвёртого раунда или четвертьфинала, можно переходить на пятисетовые встречи. Я не знаю. Это всего лишь я и моё мышление. Думаю пятисетовые матчи должны оставаться на турнирах „Большого шлема“, особенно в финальных стадиях», — приводит слова Джоковича Tennis Podcast.

Ранее над данным вопросом размышлял российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев, который заявил о преимуществах трёхсетового формата матчей над пятисетовым.