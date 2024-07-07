«Мне её очень жаль». Паолини — о травме Кис

Финалистка «Ролан Гаррос» – 2024, седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини высказалась о травме американки Мэдисон Кис (12-й номер рейтинга WTA). Встреча спортсменок в рамках 1/8 финала Уимблдона-2024 завершилась досрочно при счёте 6:3, 6:7, 5:5 из-за травмы Кис.

«Мне её очень жаль. Завершать матч вот так – плохо. Что я могу сказать… Я считаю, что мы провели очень хороший матч. Он был трудным. Много взлётов и падений. Мне немного радостно из-за победы, но и грустно за неё. Нелегко так побеждать», — сказала Паолини в интервью на корте.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.