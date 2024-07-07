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«Мне её очень жаль». Паолини — о травме Кис

«Мне её очень жаль». Паолини — о травме Кис
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Финалистка «Ролан Гаррос» – 2024, седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини высказалась о травме американки Мэдисон Кис (12-й номер рейтинга WTA). Встреча спортсменок в рамках 1/8 финала Уимблдона-2024 завершилась досрочно при счёте 6:3, 6:7, 5:5 из-за травмы Кис.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 		6 6 5
3 		7 8 5
         
Мэдисон Кис
13
США
Мэдисон Кис
М. Кис

«Мне её очень жаль. Завершать матч вот так – плохо. Что я могу сказать… Я считаю, что мы провели очень хороший матч. Он был трудным. Много взлётов и падений. Мне немного радостно из-за победы, но и грустно за неё. Нелегко так побеждать», — сказала Паолини в интервью на корте.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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