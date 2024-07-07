Алькарас не без проблем вышел в 1/4 финала Уимблдона-2024, обыграв Умбера

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024. Действующий чемпион турнира одолел 16-ю ракетку мира французского теннисиста Уго Умбера в четырёх партиях. Счёт — 6:3, 6:4, 1:6, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 58 минут. Испанскому теннисисту удалось переломить ход игры и не допустить перехода противостояния в пятый сет. За время встречи Алькарас выполнил 15 подач навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми и допустил шесть двойных ошибок. Его соперник реализовал 5 брейк-пойнтов из 13, а также допустил одну двойную ошибку.

В следующем раунде Уимблдона Карлос Алькарас встретится с победителем противостояния между американцем Томми Полом и испанцем Робертом Баутиста-Агутом.