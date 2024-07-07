Фото: Джокович помог убрать защитное покрытие с корта на Уимблдоне-2024

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович помог убрать защитное покрытие на корте. Кадры этого перформанса в социальных сетях опубликовал официальный аккаунт Уимблдона.

«Когда Новак Джокович не играет матчи на Центральном корте, он помогает с защитным покрытием», — написала пресс-служба турнира.

Фото: Официальный аккаунт Уимблдона в социальных сетях

Фото: Официальный аккаунт Уимблдона в социальных сетях

В третьем круге Уимблдона-2024 сербский теннисист одолел Алексея Попырина (Австралия) со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 3 часа 7 минут. За это время экс первая ракетка мира выполнил 19 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Попырина 19 подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. В 1/8 финала Новак Джокович встретится с датчанином Хольгером Руне, который оказался сильнее Кентена Алиса (Франция), проигрывая по ходу матча со счётом 0:2.