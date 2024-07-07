Алькарас назвал свой любимый удар в теннисе

Испанский спортсмен, третья ракетка мира Карлос Алькарас выделил свои любимые удары в теннисе.

«Выбираю удар, когда уже собираюсь его нанести, до этого момента не думаю об этом. Наверное, дроп-шот с форхенда, обводящий с форхенда или твиннер свечкой. Иногда я так делал. Это мой любимый удар, поэтому стараюсь его найти в каждом матче», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, сегодня, 7 июля, Алькарас вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024. Действующий чемпион турнира одолел 16-ю ракетку мира французского теннисиста Уго Умбера в четырёх партиях. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4, 1:6, 7:5. В следующем раунде испанец встретится с победителем противостояния между американцем Томми Полом и испанцем Робертом Баутиста-Агутом.