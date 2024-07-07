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Паолини обратилась к болельщикам после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2024

Паолини обратилась к болельщикам после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2024
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Финалистка «Ролан Гаррос» – 2024, седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини поблагодарила болельщиков за поддержку после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2024. В четвёртом круге она встречалась с американкой Мэдисон Кис. Игра завершилась досрочно при счёте 6:3, 6:7, 5:5 из-за травмы американской спортсменки.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 		6 6 5
3 		7 8 5
         
Мэдисон Кис
13
США
Мэдисон Кис
М. Кис

«Я стала любимицей публики? Надеюсь на это, ребята. Мне нравится этот корт. Большое спасибо за поддержку. Спасибо итальянцам, которые болеют за меня здесь. Мне очень приятно», — сказала Паолини в интервью на корте.

Паолини стала первой четвертьфиналисткой турнира. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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