Паолини обратилась к болельщикам после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2024

Финалистка «Ролан Гаррос» – 2024, седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини поблагодарила болельщиков за поддержку после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2024. В четвёртом круге она встречалась с американкой Мэдисон Кис. Игра завершилась досрочно при счёте 6:3, 6:7, 5:5 из-за травмы американской спортсменки.
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«Я стала любимицей публики? Надеюсь на это, ребята. Мне нравится этот корт. Большое спасибо за поддержку. Спасибо итальянцам, которые болеют за меня здесь. Мне очень приятно», — сказала Паолини в интервью на корте.
Паолини стала первой четвертьфиналисткой турнира. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
- 7 июля 2024
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