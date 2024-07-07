Де Минор высказался о своём любимом теннисном покрытии

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о своём любимом покрытии.

«Мне нравились травяные корты с самого детства. В Австралии много травяных кортов. У нас богатая история и традиции игр на траве. Я решил, что это покрытие станет моим любимым, как только вышел на него. Я много лет смотрел Уимблдон и знал, что в этом покрытии есть что-то особенное. Трава всё ещё моё любимое покрытие. Жаль, что турниров на ней не так много. Из-за этого мои лучшие результаты приходятся на другие покрытия», — приводит слова де Минора Tennis Channel.

Стоит отметить, что четвёртый раунд — это на данный момент наивысшее достижение де Минора на травяном турнире «Большого шлема». Алекс также доходил до данной стадии в 2022 и 2023 годах. За дебютный выход в четвертьфинал Уимблдона де Минор сразится с Артюром Фисом из Франции. Встреча состоится завтра, 8 июля.