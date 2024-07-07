Синнер на тай-брейке обыграл Шелтона и вышел в 1/4 финала Уимблдона

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024. Сегодня, 7 июля, он обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).
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Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. За это время лидер рейтинга ATP реализовал четыре брейк-пойнта из шести, выполнил восемь подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Шелтон реализовал один брейк-пойнт, выполнил 15 подач навылет и допустил три двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований Янник Синнер встретится с победителем противостояния между российским теннисистом Даниилом Медведевым и болгарином Григором Димитровым.
Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас.
- 7 июля 2024
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