Паолини — о своих результатах: никогда не думала, что смогу достичь такого уровня

Финалистка «Ролан Гаррос» – 2024, седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини оценила своё выступление в текущем сезоне.

«Я живу мечтой. Для меня большая честь играть на этих кортах. Я считаю большим достижением оказаться в четвертьфинале Уимблдона. Если честно, я чувствую себя очень комфортно на траве. Должна признать, я никогда не думала, что смогу достичь такого уровня и, прежде всего, той стабильности, которую я демонстрирую в этом году», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Сегодня, 7 июля, в четвёртом круге Уимблдона-2024 Ясмин встречалась с американкой Мэдисон Кис. Игра завершилась досрочно при счёте 6:3, 6:7, 5:5 из-за травмы американской спортсменки. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля.