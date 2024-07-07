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Синнер стал первым итальянцем, которому удалось трижды выйти в 1/4 финала Уимблдона

Синнер стал первым итальянцем, которому удалось трижды выйти в 1/4 финала Уимблдона
Янник Синнер
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Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер стал первым итальянцем, которому удалось трижды выйти в 1/4 финала Уимблдона. Сегодня, 7 июля, в четвёртом круге соревнований в Лондоне Синнер обыграл 14-ю ракетку мира американского теннисиста Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 17:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 11
2 		4 6 9
             
Бен Шелтон
14
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. За это время лидер рейтинга ATP реализовал четыре брейк-пойнта из шести, выполнил восемь подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Шелтон реализовал один брейк-пойнт, выполнил 15 подач навылет и допустил три двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Янник Синнер встретится с победителем противостояния между российским теннисистом Даниилом Медведевым и болгарином Григором Димитровым.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона - 2024
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