Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер стал первым итальянцем, которому удалось трижды выйти в 1/4 финала Уимблдона. Сегодня, 7 июля, в четвёртом круге соревнований в Лондоне Синнер обыграл 14-ю ракетку мира американского теннисиста Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. За это время лидер рейтинга ATP реализовал четыре брейк-пойнта из шести, выполнил восемь подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Шелтон реализовал один брейк-пойнт, выполнил 15 подач навылет и допустил три двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Янник Синнер встретится с победителем противостояния между российским теннисистом Даниилом Медведевым и болгарином Григором Димитровым.